Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur." - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur."

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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