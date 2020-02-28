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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur."
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur." - ANKARA
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