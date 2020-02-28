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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim."
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