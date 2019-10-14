Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu" - ANKARA
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