Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu"
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu"

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu" - ANKARA

Hulusi Akar, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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