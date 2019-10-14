Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük....
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk"
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