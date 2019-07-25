Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz." Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:46 Kaynak: AA
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