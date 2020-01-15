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Milli Savunma Bakanı Akar: "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır."
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