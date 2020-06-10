Milli Savunma Bakanı Akar: "(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile...
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak."
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:21 Kaynak: AA
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