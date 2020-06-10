Milli Savunma Bakanı Akar: "(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak."

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Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı