Milli Savunma Bakanı Akar: "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir." - ANKARA