Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği Milli Mücadelenin, tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği Milli Mücadelenin, tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Bakan Akar, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin son merhalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç gibi birçok zaferin elde edildiği ağustos ayının tarihte önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akar, kahraman ordunun 26 Ağustos 1922 sabahı "Büyük Taarruz"u ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin de destansı tarihin en büyük, en parlak zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milletinin kendisi için tasarlanan geleceğin esaret altında yaşamak olduğunu görerek "Ya istiklal ya Ölüm" parolasıyla Milli Mücadelesini başlattığını anımsatan Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu mücadelenin 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştığını anımsattı.

Bakan Akar, kazanılan büyük zaferin asil milletin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği bu mücadele, aynı zamanda tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olmuştur. Bu kahraman ve fedakar milletin bağrından çıkan şanlı ordumuz, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Somali'de, Katar'da, Libya'da, Doğu ve Orta Akdeniz ile dünyanın pek çok coğrafyasında hem ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta hem de uluslararası barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktır. TSK, tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde görevlerini de başarıyla yerine getirerek uluslararası alanda da etkin, caydırıcı ve saygın yerini korumaktadır."

Akar, terfi eden personeli tebrik etti

Akar, 30 Ağustos ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle terfi eden personeli de üstün gayretlerinden dolayı kutlayarak, yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diledi.

Emekliye ayrılan TSK mensuplarına da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dileyen Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, kahraman gazilerimizin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Zafer Haftası, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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