Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD ile ortak devriye açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD ile ortak devriye açıklaması

45 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD ile ortak devriye açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter
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