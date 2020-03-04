Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bahar Kalkanı' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bahar Kalkanı' açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bahar Kalkanı' açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bahar Kalkanı' açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir" dedi.

Bakan Akar, İdlib'deki son duruma ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine TSK'nın İdlib'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk kuralları ve imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini belirterek, faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi, bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmesi, birliklerin, halkın ve hudutların güvenliğinin sağlanması maksadıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Bakan Akar, "İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İdlib'de icra edilen faaliyetler, Astana ve Soçi mutabakatlarından doğan garantörlük hak ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu maksatla tüm alanda gayretlerimiz sürecektir. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır. Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Hulusi Akar, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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