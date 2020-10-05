Milli Savunma Bakanı Akar'dan birlik komutanları ile video konferans - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla video konferans toplantısından görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları Akar'dan birlik komutanları ile video konferans

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi, birlik komutanlarından devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı

Akar:

" Ermenistan, sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım"

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır"

"Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır"

"30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır. Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. Ayrıca 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.