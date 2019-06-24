Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz yaptığımız çalışmalar hakkında genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onlarında değerli görüş ve düşünlerini aldık"
Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
CHP, milli savunma bakanı, Politika
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