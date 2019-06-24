Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz yaptığımız çalışmalar hakkında genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onlarında değerli görüş ve düşünlerini aldık"
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