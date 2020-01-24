Milli Savunma Bakanı Akar'dan deprem açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili, Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili olarak, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" dedi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)