Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Güvenli Bölge" Açıklaması
4 dakika önce
55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.
55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir."
Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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