Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.

Akar, AA muhabirinin İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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