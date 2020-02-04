Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ile İstihkam Onbaşı Uğur Kurt'un fotoğraflarını paylaştı.

Hulusi Akar, "Silah arkadas¸larımız, 3 S¸ubat 2020 tarihinde I·dlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topc¸u atıs¸ı saldırısında s¸ehit olmus¸tur. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda 7 askerle, tır şoförü İsmail Akatay şehit olmuştu.

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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