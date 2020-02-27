Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar, "Silah arkadas¸larımız 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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