Son Dakika › Dünya › Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır - Son Dakika Dünya
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi. Hatay'da birlikleri denetleyen Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi.
Sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a giden Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:14
Son Dakika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Asker gönderme işine negatif bakıyoruz Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi