Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi. Hatay'da birlikleri denetleyen Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi.


Sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a giden Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.

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Hulusi Akar, Libya, TSK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:14 
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