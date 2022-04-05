Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" - Son Dakika
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Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz"

05.04.2022 11:58
Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. "Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

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Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama Açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama Açıklaması

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: '(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz' - Son Dakika


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