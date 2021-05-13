Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

13.05.2021 10:43
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek "Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları terörü bitirme kararlılığımızın en açık göstergesidir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek " Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları terörü bitirme kararlılığımızın en açık göstergesidir." ifadesini kullandı.

Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı alıştıkları geleneklerden farklı geçirdiklerini belirtti.

2019'un son aylarında ortaya çıkan ve etkisini giderek artıran salgının, sosyalleşmenin, iletişim kurmanın ve paylaşmanın insan hayatında ne kadar önemli ve değerli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Akar, "Bu nedenle salgın şartlarının meydana getirdiği bu sıkıntılı zamanları bir an önce atlatabilmek, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere bir an önce ulaşabilmek, sevdiklerimizle birlikte çok daha güzel bayramlar yaşayabilmek için hepimize önemli görevler düşmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlere azami derecede riayet etmenin hayati önem taşıdığını aktaran Akar, salgınla mücadelede TSK'nin dünya orduları içerisinde en başarılılardan biri olduğunu bildirdi. Hulusi Akar, "İlk günden itibaren kurumsal ve bireysel önleyici, koruyucu tedbirleri hayata geçirmemiz nedeniyle başta operasyon bölgeleri olmak üzere tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler, salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içerisinde mücadele etmekteyiz"

Bir yandan Kovid-19 salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada, hem Türkiye'nin hem de dost ülkelerin hakkını, hukukunu korumak için yoğun ve etkin bir şekilde mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Akar, "Bu kapsamda vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın, 84 milyon vatandaşımızın ve bölgemizin güvenliği için başta FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları terörü bitirme kararlılığımızın en açık göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, bölgesinde barış, istikrar, hak, hukuk ve evrensel insani değerler için mücadele ederken maalesef yayılmacı bir anlayışla sürekli saldıran ve saldırmayı savunan İsrail yönetimi de bu bayram gününde Filistinli kardeşlerimize zulme devam etmektedir. Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan ve orantısız güç kullanarak insanlık suçu işleyen İsrail yönetiminin masum insanlara, sivil hedeflere yönelik saldırıları, ahlaklı ve vicdanlı herkesi derinden yaralamaktadır.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı saygıyla ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve aileleri ile aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlik temenni ediyorum."

Ramazan Bayramı, Hulusi Akar, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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