Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de topçu atışı saldırısında şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de topçu atışı saldırısında şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Akar, mesajında ise "Silah arkadas¸larımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlip bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman s¸ehidimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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