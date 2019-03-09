Milli Savunma Bakanı Akar'dan Şehit Evine Taziye Ziyareti
25 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari
'de şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz
'ın Ankara
'nın Sincan
ilçesindeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Korkmaz ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Akar, şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için tüm silah arkadaşlarının azim ve kararlılıkla çalıştığını ve bunu başardıklarını vurgulayarak, "İnşallah omuz omuza vereceğiz ve bu acıyı yeneceğiz. Allah'ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.
Akar, ziyaretinin devamında şehidin yeğenleri 4 aylık Hamza Ali ve 5 yaşındaki Fatma ile ilgilendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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