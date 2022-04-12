Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama Açıklaması

12.04.2022 15:30
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan iki A400M uçağına ilişkin, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." dedi.

Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Dünyada ve bölgede önemli belirsizliklerin yaşandığını, yoğun bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, bekası, hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için yurt içinde ve sınır ötesinde bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan Savunma Bakanları ile altılı video konferans toplantısı düzenlediklerini, daha sonra ise İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları ile İstanbul'daki üçlü toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatan Akar, toplantılarda hem ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik konuları hem de Ukrayna'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki mutabakatın da görüşmelerde bir kez daha dile getirildiğini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ayrıca sivillerin tahliyesi ve insani yardım konularının yanı sıra mayınla mücadele konusu da gündeme geldi. Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için bizim mayın avlama gemilerimizle, uçaklarımızla ve diğer unsurlarımızla bu konudaki mücadeleyi yaptığımızı belirttik. İhtiyaç durumunda kıyıdaş ülkelere de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Daha önce ortaya çıkan üç mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirdiğimizi, dışarıdan herhangi bir birlik ve unsur getirmenin bu aşamada uygun olmayacağına yönelik değerlendirmemizi ifade ettik."

"İncelemeler devam ediyor"

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınların menşeine yönelik tartışmalara da değinen Akar, "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.

Mayınla mücadele konusunda ilgili unsurların teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü, bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'ya yönelik insani yardım konusunda Türkiye'nin önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanları ile bizler de bakanlarla görüşerek faaliyetlerimizi koordine etmeye ve bir an önce ateşkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Ateşkesten yana olduğumuzu, barışa, diplomasiye giden yolun öncelikli olarak ateşkesten geçtiğini ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'da kalan "Koca Yusuf" olarak bilinen iki A400M nakliye uçağına yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, "Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." dedi.

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Hulusi Akar, Koca Yusuf, Ukrayna, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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