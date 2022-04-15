Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalar - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalar

15.04.2022 20:17
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır" dedi.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır" dedi. "Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadesini kullanan Akar, daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Akar, şunları söyledi:

"Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz."

"SÜRÜKLENEN MAYINLARLA İLGİLİ GEREKEN TEDBİRLERİ ALDIK"

İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu: "Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek."

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile "Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

(Turan Bulut - Eren Kan/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalar - Son Dakika


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