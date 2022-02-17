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Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler

17.02.2022 06:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, mevkidaşları Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu 'aile fotoğrafında' yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler

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Hulusi Akar, Makedonya, Letonya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler - Son Dakika


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