Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, "Deaş Mücadelesinde TSK Bir Görev, Sorumluluk Almış, Vazife Üstlenmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Deaş Mücadelesinde TSK Bir Görev, Sorumluluk Almış, Vazife Üstlenmiştir.

1 saat önce

IHAAW114618-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Akar, "DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar,
IHAAW114618-SIY/01-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Akar, "DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi. 01.01.2019 11: 46: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

TSK, Hulusi Akar, Politika
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