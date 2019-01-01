Milli Savunma Bakanı Akar, "Deaş Mücadelesinde TSK Bir Görev, Sorumluluk Almış, Vazife Üstlenmiştir.
1 saat önce
IHAAW114618-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Akar, "DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir.
IHAAW114618-SIY/01-01-2019
- Milli Savunma Bakanı
Akar, "DEAŞ mücadelesinde TSK
bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi. 01.01.2019 11: 46: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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