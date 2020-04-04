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Milli Savunma Bakanı Akar: "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:58 Kaynak: AA
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