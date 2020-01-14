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Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır."
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