Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır."

Hulusi Akar, İdlib, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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