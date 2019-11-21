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Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz. Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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