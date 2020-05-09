Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz... - Son Dakika
Son Dakika›3. Sayfa›Milli Savunma Bakanı Akar: 'Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 359 oldu." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
9.05.2020 19:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar: "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz... - Son Dakika