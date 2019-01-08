Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Dunford ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Dunford ile Bir Araya Geldi

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Dunford ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Açıklamada, "Bu kapsamda Bakan Akar tarafından konuk heyete Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği ve Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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