Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak"

27.04.2022 19:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak" Düzce'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce'nin gelişimini görmek ve söylemenin yanlış olmayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak"

DÜZCE - Düzce'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce'nin gelişimini görmek ve söylemenin yanlış olmayacağını söyledi. Ziyaret esnasında karşılaştığı minik çocukla sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret için geldiği Düzce'de ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ardından Düzce Beledi Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Bakan Hulusi Akar Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yapığı ziyarette, "İftar vesilesiyle geldiğimiz Düzce'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ta görev yapmış olan çok değerli kardeşimiz, arkadaşımız. Dr. Faruk Özlü'nün şehrimize büyük hizmetler yaptığını burada bir kez daha görme fırsatı bulduk. Kendilerini ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Gerçekten burada, yeşil Düzce'de bulanmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle havadan yolculuğumuz sırasında etrafı inceleme fırsatı bulduk. Yoldan geçerken pek fark edilmiyor ama havadan Düzce çok çok daha güzel, çok yeşil. Tabii bu noktaya gelmesinde geçmişten günümüzde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Düzce'nin çok daha ileri düzeyde görmek ve söylemek yanlış olmayacak" ifadelerini kullandı.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Hulusi Akar, AK Parti il başkanlığını ziyaret etti, Akar ildeki şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Düzce'yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak' - Son Dakika


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