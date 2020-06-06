Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" - ANKARA
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6.06.2020 17:12:16. #1.13#
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