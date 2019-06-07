Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız."
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız."
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