Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan...

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız."

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Güncel
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