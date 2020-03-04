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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir."
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