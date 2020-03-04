Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir."

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:59:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]