Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldikleri Eskişehir'de valiliği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldikleri Eskişehir'de valiliği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir'de valiliği de ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.
(İHA)
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