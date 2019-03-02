Milli Savunma Bakanı Akar, Esnaf Ziyaretinde Bulundu
22 dakika önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Esnaf ziyaretlerinden detaylar AĞRI - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
- Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar
Esnaf ziyaretlerinden detaylar AĞRI - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı
'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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