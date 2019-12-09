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Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız."
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