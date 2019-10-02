Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
ABD ile krize yol açan F-35 programıyla ilgili konuşan Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık Son Dakika: Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi