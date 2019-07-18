Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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