Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki...

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."
Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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