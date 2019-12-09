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Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."
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