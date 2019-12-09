Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye 'de yapılıyor."

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Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi

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