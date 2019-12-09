Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor.' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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