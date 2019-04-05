Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 Projesi) Hakkımızı, Hukukumuzu Korumak Kaydıyla Görüşmeler Devam...
37 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 Projesi) Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek"
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(F-35 Projesi) Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler