Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da...

5 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:10 Kaynak: AA
türkiye, savaş, milli savunma bakanı, Güncel
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