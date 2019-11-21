Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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