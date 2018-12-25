Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın Doğusuna Olası Operasyon) Bütün Her Şey Planlandı,...
30 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:05 Kaynak: AA
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