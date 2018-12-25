Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın Doğusuna Olası Operasyon) Bütün Her Şey Planlandı,...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın Doğusuna Olası Operasyon) Bütün Her Şey Planlandı,...

30 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:05 Kaynak: AA

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