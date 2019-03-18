Milli Savunma Bakanı Akar: "Fırat'ın Doğusunda Daha Fazla Mağduriyet Yaşanmaması ve Güvenliğimiz...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Fırat'ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge şart."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Fırat'ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge şart."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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