Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz.
14 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: ( Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz SP lideri Temel Karamollaoğlu yarın Ali Babacan ile görüşecek İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı