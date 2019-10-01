Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz.
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Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz.

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar: ( Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır."

Hulusi Akar, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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