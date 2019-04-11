Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:40 Kaynak: AA
, Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.
Akar ve Parly arasındaki görüşmede Suriye
'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Akar ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı da Fransız Bakan'a iletti.
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