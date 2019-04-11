Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı da Fransız Bakan'a iletti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:40 Kaynak: AA
Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]