Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile telefonda görüştü

29 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.


Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede, Türkiye'nin hedefinin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını belirtti. Görüşmede, "ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini" belirten Bakan Akar, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti. - ANKARA

Hulusi Akar, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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